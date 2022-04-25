Карпин оценил шансы на то, чтобы «Спартак» оказался в стыковых матчах

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин не думает, что «Спартак» попадет в стыковые матчи для сохранения прописки в РПЛ.

В эфире «Матч Премьер» Карпин однозначно заявил, что «Спартак» не окажется в зоне стыковых матчей. Он заявил, что чудеса случаются, но с таким составом команды не будет в стыках.

24 апреля, в рамках 26-го тура РПЛ «Ростов» на домашней арене победил «Спартак» и обошел его в турнирной таблице. Теперь команда Карпина занимает восьмое место, набрав 34 очка. «Красно-белые» опустились на 10-е место в турнирной таблице и находятся в трех очках от стыковых матчей.

В следующем туре команда Паоло Ваноли сыграет на «Открытие Арене» против «Крыльев Советов». Встреча пройдет 1 мая, начало – в 14:00 мск.