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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин оценил шансы на то, чтобы «Спартак» оказался в стыковых матчах

25 Апреля 2022 • 20:23 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
1.88 3.55 4.15
01.05 14:00

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин не думает, что «Спартак» попадет в стыковые матчи для сохранения прописки в РПЛ.

В эфире «Матч Премьер» Карпин однозначно заявил, что «Спартак» не окажется в зоне стыковых матчей. Он заявил, что чудеса случаются, но с таким составом команды не будет в стыках.

24 апреля, в рамках 26-го тура РПЛ «Ростов» на домашней арене победил «Спартак» и обошел его в турнирной таблице. Теперь команда Карпина занимает восьмое место, набрав 34 очка. «Красно-белые» опустились на 10-е место в турнирной таблице и находятся в трех очках от стыковых матчей.

В следующем туре команда Паоло Ваноли сыграет на «Открытие Арене» против «Крыльев Советов». Встреча пройдет 1 мая, начало – в 14:00 мск.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Ростов Валерий Карпин РПЛ
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