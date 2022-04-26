Мирзоян отреагировал на слова Федуна о будущем в «Спартаке»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мирзоян отреагировал на слова Леонида Федуна о том, что он останется в клубе.

«Я к этому отношусь положительно», — приводит слова Мирзояна «Спорт-Экспресс». Он отметил, что Федун вложил огромное количество денег в команду, благодаря нему, «Спартак» обрел свой дом. То что команда не показывает результат, это уже другой вопрос.

«Спартак» занимает десятое место в текущем сезоне Российской премьер-лиги, набрав 31 очко после 26 туров.

Ранее появилась информация о том, что Леонид Федун готов продать клуб иностранным инвесторам. Владелец команды так же заявлял, что в 2023 году передаст клуб болельщикам.