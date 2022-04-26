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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мирзоян отреагировал на слова Федуна о будущем в «Спартаке»

26 Апреля 2022 • 18:03 Комментировать
Спартак Москва
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Крылья Советов
2.00 3.40 3.85
01.05 14:00

Бывший игрок «Спартака» Александр Мирзоян отреагировал на слова Леонида Федуна о том, что он останется в клубе.

«Я к этому отношусь положительно», — приводит слова Мирзояна «Спорт-Экспресс». Он отметил, что Федун вложил огромное количество денег в команду, благодаря нему, «Спартак» обрел свой дом. То что команда не показывает результат, это уже другой вопрос.

«Спартак» занимает десятое место в текущем сезоне Российской премьер-лиги, набрав 31 очко после 26 туров.

Ранее появилась информация о том, что Леонид Федун готов продать клуб иностранным инвесторам. Владелец команды так же заявлял, что в 2023 году передаст клуб болельщикам.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мирзоян РПЛ
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СПАРТАК МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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