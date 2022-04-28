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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Газизов должен заплатить «Спартаку» 88 млн рублей, он может не заплатить только в одном случае - объявить себя банкротом

28 Апреля 2022 • 18:16 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
2.03 3.30 3.85
01.05 14:00

Бывший спортивный директор «Спартака», а ныне «Уфы» Шамиль Газизов должен заплатить «красно-белым» 88 миллионов рублей, об этом сообщил юрист московского клуба Татьяна Завьялова.

По словам представителя «Спартака» в интервью «Матч ТВ», Газизов должен вернуть 88 миллионов рублей. При этом, юрист заявила, что при взыскании этой суммы у Шамиля Камиловича нет вариантов не заплатить, за исключением варианта, при котором он объявит себя банкротом. В таком случае он будет вынужден покинуть пост генерального директора «Уфа»

«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко. В следующем туре «красно-белые» на «Открытие Арене» примет «Крылья Советов».

«Уфа» сыграла 26 матчей в Российской премьер-лиге, набрала 22 очка и располагается на предпоследнем 15-м месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «Уфа» сыграет в гостях против «Химок».


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Уфа Шамиль Газизов
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