Самедов поделился мнением о завершении карьеры Ананидзе

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов высказал мнение о завершении карьеры грузинского футболиста Джано Ананидзе.

«Очень жаль, что Джано закончил карьеру. К сожалению, травмы довели его до такого решения. Он безумно талантливый парень», - приводит слова Самедова «Чемпионат».

29-летний футболист объявил о завершении игровой карьеры, об этом он сообщил в социальной сети. Джано провел в «Спартаке» десять лет (2009-2019), в этот период он побывал в арендах в «Ростове» и «Крыльях Советов». После ухода из «Спартака» выступал за кипрский «Анортосис», волгоградский «Ротор», грузинские «Динамо-Тбилиси» и «Динамо-Батуми».