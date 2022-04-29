Кечинов отреагировал на слова Карреры о возвращении в «Спартак»

Бывший игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился мыслями о словах экс-наставника москвичей Массимо Карреры насчет возвращения в стан «красно-белых».

«Я уверен, что пора делать акцент на своих тренерах, игроках», — приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Итальянский специалист работал в «Спартаке» в период с 2016 по 2018 год. Каррера выиграл с клубом Российскую премьер-лигу, завоевал Суперкубок России, а также выводил москвичей в полуфинал Кубка России.

«Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ после 26-го тура, команда набрала 31 очко. Помимо этого, «красно-белые» продолжают выступление в Кубке страны, в полуфинале они встретятся с «Енисеем».