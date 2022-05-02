Шишкин: «Крылья Советов» в матче со «Спартаком» гнули свою линию

Экс-игрок «Спартака» и «Крыльев Советов» Роман Шишкин поделился с журналистами своим мнением по поводу поединка между «красно-белыми» и самарским клубом.

Шишкин сказал «РБ-Спорту», что ему очень понравилась игра «Крыльев Советов» в первом тайме. Защитник отметил, что было видно, что самарская команда приехала не отсиживаться в обороне, так как она гнула свою линию и играла в достаточно атакующий футбол. Роман считает, что «Крылья» вполне могли забивать и второй, и третий гол в ворота «Спартака», но самарцев подвела реализация.

Напомним, что в итоге «Спартак» переиграл «Крылья Советов» со счётом 2:1 благодаря дублю Александра Соболева.