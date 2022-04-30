Широков: «Спартак» вроде бы нашёл свою игру, но и у «Крыльев» хорошая команда

Экс-полузащитник сборной России Роман Широков высказался по поводу предстоящего поединка между московским «Спартаком» и самарскими «Крыльями Советов».

Широков сказал «Спорт-Экспрессу», что в последнее время «красно-белые» вроде бы нашли свою игру, но и у «Крыльев» очень хорошая команда, которая достойно играет в этом сезоне. Экс-игрок отметил, что спартаковцы должны реабилитироваться перед своими болельщиками после поражения от «Ростова», да и победа в сегодняшнем матче практически обезопасит команду от вылета.

Напомним, что встреча между «Спартаком» и «Крыльями Советов» состоится первого мая в 14.00 по московскому времени.