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Ринат Билялетдинов: «Зениту» хватит двух туров, чтобы оформить чемпионство» эксклюзив

29 Апреля 2022 • 12:10 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
2.00 3.25 4.10
01.05 14:00

Бывший тренер «Локомотива» Ринат Билялетдинов в интервью «Евро-Футбол.Ру» высказал свое мнение о том, когда «Зенит» оформит чемпионство.

- Есть ли какие-то предпосылки, чтобы «Локомотив» отнял очки у «Зенита»?

- Я их не вижу. «Зенит» постарается добыть чемпионство в Питере, если будет возможность.  В прошлом сезоне это получилось, когда  «Зенит» разгромил «Локомотив». Но на этот раз я не жду разгрома. Крупного счета не будет. Гола два реально забить «Локомотиву». Уверен, питерцы выйдут на эту встречу с особым настроем, учитывая, что они могут оформить чемпионство в родных стенах. Но даже если в этом матче не удастся добыть золотые медали, то с «Химками» в следующей игре «Зенит» наверняка это сделает.

- Это же еще и от «Динамо» зависит.

- Да. Но если бело-голубые выиграют в субботу у «Урала», тогда вопрос с золотыми медалями оттянется у «Зенита» на матч с «Химками».

- Что «Локомотив» может противопоставить «Зениту» в предстоящем матче?

- Самоотдачу, слаженность, добротность, движение и нестандартные действия. Вот все, что «Локомотив» может предложить сопернику. Скорее всего, железнодорожники будут играть на контратаках. Чтобы прессинговать, нужна слаженность. А если впереди задержаться - «Зенит» получит оперативный простор и использует его.

- Какой из оставшихся матчей для «Зенит» будет самым сложным: «Локомотив», «Химки», «Спартак», «Нижний Новгород»?

- Игра со «Спартаком». После завоевания чемпионства будет трудно собраться, чтобы ехать на выезд с таким соперником.

- Вы так уверены, что «Зениту» хватит два тура, чтобы оформить чемпионство?

- Уверен. Мне кажется, «Динамо» все равно оступится, если не сейчас, то в следующем туре на выезде.

- А если от матча со «Спартаком» будет зависеть чемпионство «Зенита»?

- Тогда мы получим супер-матч. Для «Зенита» он будет золотой, а для «Спартака» - предкубковый. Фаворитом все равно останется «Зенит». У него более отлаженный механизм игры. Плюс у футболистов мастерство и сыгранность, которые всегда играют важнейшую роль.

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- Но «Спартак» попытается не дать устроить праздник «Зениту» на своем стадионе.

- Все стараются что-то противопоставить питерцам, но разовых акций не всегда достаточно. Как и взаимодействия двух игроков впереди. Нужно целая группа атакующих футболистов, скоростная, техничная, понимающая друг друга. Таких связок у других команд, кроме «Зенита», не наблюдается.

- Надолго затянется в нашем чемпионате гегемония «Зенита»?

- Если летом уедут легионеры, питерцам будет сложнее. Если иностранцы останутся, и у них не пропадет мотивация,  то, несомненно, их мастерство никуда не денется.

- «Локомотив» подписал черногорского форварда Раконьяца. Что вы об этом думаете?

- Он нужен. Но он легионер. Надолго ли задержится в России, непонятно. Если еврокубки «Локомотиву» не светят, то какая у футболиста будет мотивация? У железнодорожников уже был многообещающий форвард – Джорджевич, который даже в «Зените» находился. Но у него ничего стабильного не получилось. А так нападающий команде нужен.

- Он же знает, куда едет.

- Наверное, лучше ему ничего не предложили, поэтому он и поехал. Или предложили лучшие условия.

Елена Григорьевская

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Ринат Билялетдинов
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