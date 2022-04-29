Дмитрий Комбаров поделился мнением о предстоящей встрече «Спартака» с «Крыльями Советом»

Бывший футболист московского «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал чего ждать в матче против «Крыльев Советов».

«У «Крыльев» молодая команда, которая показывает сейчас очень хороший и быстрый футбол. «Спартаку» на данный момент очень нужны три очка. Я надеюсь, что судейство будет объективным и честным, жду интересную игру», - цитирует Комбарова «Чемпионат».

«Спартак» после 26-го тура занимает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 31 очко. «Крылья» располагаются на седьмом месте, имея в своем активе 38 набранных баллов. Встреча между ними пройдет 1 мая, начало матча в 14:00 по московскому времени.