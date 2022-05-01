Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался в интервью «Евро-Футбол.Ру» о победе над «Крыльями Советов» в матче 27-го тура РПЛ.

- Первая волевая победа «Спартака» в этом сезоне. Ожидали, что хозяевам будет так тяжело с «Крыльями Советов».

- Не ожидал. Думал, что с первых минут команда начнет играть активно и делать результат. Потому что ситуация заставляла их это делать – команда находилась близко к опасной зоне. Думал, что с первых минут «Спартак» побежит вперед и будет действовать с максимальной самоотдачей. А начали с какой-то раскачки. Первый тайм «Спартак» проиграл по делу, потому что соперник действовал лучше. Он играл. Во втором тайме хозяева перестроились, выпустили второго нападающего. Они стали играть в более простой футбол, с двумя вытянутыми форвардами. Мы увидели много борьбы. «Спартак» стал напрягать «Крылья Советов». Это принесло результат. А что касается самарцев, они находятся в середине таблицы и им ничего не угрожает. Чтобы включать максимальную самоотдачу и биться за результат, нужен настрой. Когда «Спартак» во втором тайме полностью включил скорости и стал бороться за каждый мяч, соперник оказался не готов к этому.

- Когда вышел Николсон, игра «Спартака» преобразилось. Вас не удивило, что он остался в запасе?

- Тренер пока сам не знает, как играть. Игры нет, и Ваноли ищет варианты: с одним нападающим, с двумя. Промес сидел в запасе, потом вышел. Сложно понять, почему два этих опытных игрока, умеющих атаковать, были в резерве. Тренер ищет варианты, как лучше. Это молодой специалист и я не могу понять, что у него в голове. Он меняет тактику, схемы игры, показывает эмоции. Он как ребенок прыгал, когда «Спартак» забил второй мяч. Для него результат был очень важен, потому что в случае поражения команда оказывалась бы в зоне борьбы за выживание. Победа сняла этот вопрос.

- Осталось три матча до конца сезона, а тренер не может определиться с составом и схемой игры. Как относитесь к Ваноли, как к специалисту?

- Я пока не пойму его, чего он хочет. Даже в защите. То Кофрие играет, то Литвинов. На флангах и в атаке то же самое. У него нет костяка. То Соболев сидел в запасе, то Николсон. Но в средней линии нет игры. Не хватает футболистов созидательного плана, поэтому приходится биться. Нет поставленной игры, особенно в середине поля. А это основное – хребет команды. Все меняется постоянно. Идет стихийная борьба, а не наигранные комбинации. Поэтому и результат такой: то выигрывают, то проигрывают. Как только у команды нет самоотдачи и сверх усилий, начинаются проблемы. Причем с любым соперником.

- Может такая перетасовка состава и является причиной отсутствия стабильной игры?

- Конечно. Надо определиться с костяком. В сильных клубах так серьезно не дергают состав. Только из-за травмы или переутомления происходит ротация. А здесь позиции меняются постоянно. Это создает сложности. Ваноли не «Спартак» тренирует, а тренируется на «Спартаке». Не скажу, что он не понимает футбол, но не знает, что с такими исполнителями делать. Сейчас команда обезопасилась от турнирных проблем, но я не думаю, что в дальнейшем мы увидим что-то яркое в ее исполнении.

- Следующий матч с «Уралом» пропустят Джикия и Жиго. Как без них «Спартак» будет справляться в обороне?

- Это проблема. Оба футболиста ключевые. Но команда перестроится. Кофрие будет играть или Литвинов. Придется обороняться количеством, потому что один в один будут проблемы у многих футболистов. Кроме того, «Уралу» надо бороться за выживание. Поэтому соперник будет более мотивирован. Как в матче с «Динамо».

- Еще и Мартинс не сыграет. Это потеря для «Спартака»? Как вам его игра сегодня?

- Он выступает на своем уровне. Не сверкает и особо картины не портит. А он должен отдавать голевые передачи, организовывать и завершать атаки. Пока этого нет. Он по большей части занимается разрушением, отбором, а созидательных действий мало.

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- Не этого от него ожидали.

- Конечно. Думали, что он может в атаке что-то создать. На этой позиции и Игнатов пробовали, и Умярова. Нет созидателя хорошего, как был Титов, например, через которого могла бы строиться игра. Бакаев тоже не такой футболист. Он фланговый. В центре он игры не понимает.

- Пенальти в ворота «Спартака» был назначен верно, когда мяч попал в руку Жиго? Некоторые эксперты уверены, что это не пенальти, потому что рука была в естественном положении.

- Игра в штрафной рукой была. От туловища рука ушла и прервала удар. На повторе судьи смотрели. Но рука не была прижата и преградила полет мячу. Это пенальти.

- Одиннадцатиметровый в ворота «Крыльев Советов» не выглядит таким спорным?

- Там не сто процентов пенальти. Но решают судьи, смотрят повторы. У них более четкий подход и они знают, что не должны ошибаться. Когда арбитр ставит пенальти, то вероятность более 90 процентов, что он был.

Елена Григорьевская