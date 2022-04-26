Титов обозначил главную проблему московского «Спартака»

Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов обозначил главную проблему московского клуба. По мнению Титова, это слишком частая смена тренера и начало с «чистого листа», что перечекивает все замыслы предыдущего тренера.

Титов прекрасно помнит стабильный «Спартак» - тот, который обладал преемственностью. Это был «Спартак», который строил Олег Романцев, и он не знал себе равных в российском футболе. А сейчас Романцев нет, преемственности нет, и успехов - тоже нет.

- Мне кажется, проблема в том, что в «Спартаке» нет преемственности. Ее нет уже давно. Каждый новый тренер строит свой «Спартак». Эта огромная проблема присутствует до сих пор, - цитирует Титова «Московский комсомолец».