Карпин о словах Салиховой, что он имел неограниченный бюджет в «Спартаке»: «Поржал. Смешно звучит»

Бывший главный тренер московского «Спартака», а ныне наставник «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил на слова Заремы Салиховой о том, что во время работы в стане «красно-белых» он имел неограниченный бюджет.

«По поводу неограниченного бюджета – поржал. Смешно звучит. Когда любое подписание игрока и любую трату свыше 100 тысяч рублей надо подписывать у десяти человек. Какой это неограниченный бюджет», – сказал Карпин в эфире «Матч Премьер».

Напомним, что Валерий Карпин дважды тренировал московский «Спартак»: сперва с 2009 по 2012, а затем с 2012 по 2014 годы. При Карпине «красно-белые» дважды становились серебряными призёрами чемпионата России.