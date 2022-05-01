Турбин при помощи ВАР определил взятие ворот «Крыльев Советов»

В эти минуты проходит матч 27-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Спартак» принимает «Крылья Советов».

На 83-й минуте матча полузащитник «Спартака» Квинси Промес вошёл в штрафную «Крыльев Советов» и смог в окружении защитников изловчиться и пробить поворотам. Мяч отбил вратарь Илья Ломаев и отскочил к Александру Соболеву, форвард пробил, но мяч на ленточке ворот выбил защитник. Но, спуся минуту главный арбитр Евгений Турбин прервал игру и зафиксировал гол. Ему помог ВАР, который подсказал, что мяч пересёк линию ворот.

Напомним, на 32-й минуте «Крылья Советов» вышли вперёд, пенальти реализовал Юрий Горшков. На 61-минуте Соболев сравнял счёт.