Широков об Ананидзе: Его талант отмечали все тренеры

Бывший полузащитник «Спартака» Роман Широков поделился мнением о завершении карьеры грузинского футболиста Джано Ананидзе.

«Ананидзе не раскрыл полностью свой потенциал из-за травм, которые преследовали его всю карьеру», — цитирует слова Широкова «Чемпионат». Широков рассказал о том, что талант футболиста отмечали все тренеры, с которыми он работал.

Ранее сообщалось, что грузинский полузащитник объявил о завершении карьеры в возрасте 29 лет. Игрок выступал в «Спартаке» с 2009 по 2019 год. Он принял участие в 146 матчах, забил 16 мячей и отдал 17 голевых передач. Последним клубов в его карьере стал «Динамо» Батуми».