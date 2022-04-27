Финская клиника приостановила сотрудничество со «Спартаком»

В «Спартаке» объявили о том, что финская клиника, с которой сотрудничает клуб приостановила работу с российской командой.

«Клиника из Финляндии действительно уведомила нас о приостановке сотрудничества по новым обращениям», — сказал ТАСС руководитель пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов.

Представитель «Спартака» добавил, что полузащитник Павел Маслов продолжает восстанавливаться от травмы в Финляндии.

Напомним, полузащитник травмировался 10 мая 2021 года в матче против «Химок» (2:1). Он покинул поле на 90-й минуте при помощи медицинского штаба «Спартака». По информации представителей клуба, у него случился рецидив старой травмы.

В той самой финской клинике 22-летний россиянин был прооперирован в августе 2021 года. Сообщается, что футболист будет восстанавливаться после операции около пяти месяцев.

Однако, на зимних сборах планировалось, что он будет заниматься в общей группе. Вероятнее всего, сроки восстановления Маслова сдвинулись, так как зимой на сборах он занимался по индивидуальной программе.

«Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко после 26 туров. Команда Паоло Ваноли находится в трех очках от зоны стыковых матчей. В 27-м туре «красно-белые» на «Открытие Арене» примут «Крылья Советов», встреча состоится 1 мая.