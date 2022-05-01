Ваноли – о забеге после второго гола Соболева: «Я тоже являюсь частью команды»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли эмоционально прокомментировал свой забег к футболистам во время празднования второго гола в ворота «Крыльев Советов» (2:1) в матче 27-го тура РПЛ.

В интервью журналистам Ваноли объяснил своё поведение тем, что он является такой же частью команды и испытывает те же эмоции, что футболисты. Ваноли полагает, что для того, чтобы создать что-то большое нужна сплочённость.

Напомним, «Спартак» добыл первую волевую победу в сезоне-2021/22, обыграв в 27-м туре чемпионата России «Крылья Советов» со счётом 2:1. На гол Юрия Горшкова дублем ответил Александр Соболев, который был признан лучшим игроком матча.

Команда Ваноли набрала 34 очка и поднялась на 9-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре «красно-белые» на выезде проведут матч против «Урала». Встреча состоится в Екатеринбурге 7 мая.