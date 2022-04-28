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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тарханов сравнил манеру игры «Спартака» и «Крыльев Советов»

28 Апреля 2022 • 20:12 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
2.03 3.30 3.85
01.05 14:00

Известный российский специалист, в прошлом главный тренер многих команд РПЛ Александр Тарханов высказался в преддверии матча 27-го тура, в котором «Спартак» примет «Крылья Советов».

В интервью Bobsoccer Тарханов заявил, что у команд абсолютно разная манера игры. Он недоумевает, как команда намерена выстроить свою игру по ходу матча так, чтобы завладеть преимуществом, постараться взять ее в свои руки.

«Спартак» набрал 31 очко после 26 туров и занимает крайне низкое для себя 10-е место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» сыграли такое же количество матчей, но набрали на 7 очков больше и расположились на 7-й строчке в турнирной таблице РПЛ.

Встреча «Спартак» - «Крылья Советов» пройдет 1 мая в Москве на «Открытие Арене». Начало – в 14:00 мск.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Александр Тарханов РПЛ
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СПАРТАК МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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