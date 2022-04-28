Газизов – о выплате 400 млн рублей «Спартаку»: «Спор не может быть закрыт»

Спортивный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию, согласно которой он должен выплатить «Спартаку» 400 миллионов рублей.

В интервью «Матч ТВ» Газизов с уверенностью заявил, что этот спор не будет на этом закрыт. Функционер планирует обратиться в Верховный суд для подачи жалобы. Газизов отметил, что ему некуда деваться кроме как продолжения борьбы в рамках правового поля.

Газизов занимал должность спортивного директора «Спартака» с июля по декабрь 2020 года.

«Спартак» 1 мая проведет домашний матч против «Крыльев Советов». Встреча пройдет в Москве на «Открытие Арене», начало – в 14:00 мск.