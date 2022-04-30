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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бакаев: «Не могу смотреть на турнирную таблицу!»

30 Апреля 2022 • 14:35 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
2.03 3.30 3.95
Через 22 ч. 3 мин.

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев прокомментировал 10-е место «красно-белых» в турнирной таблице РПЛ.

Футболист сборной России заявил, что ему тяжело смотреть на турнирное положение своей команды.

«Честно говоря, когда хоть краем глаза вижу таблицу РПЛ, стараюсь сразу перелистнуть страницу. Не могу на это смотреть!», — приводит слова Бакаева официальный сайт московского клуба.

Полузащитника злит текущее 10-е место «Спартака», но Бакаев призвал сконцентрироваться на оставшихся играх сезона, чтобы выиграть Кубок России и реабилитироваться за неудачный чемпионат.

Напомним, «красно-белые» вышли в полуфинал национального кубка, где встретятся с «Енисеем» 12 мая.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зелимхан Бакаев
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