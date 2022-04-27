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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаврилов: «Спартак» стал посредственной командой»

27 Апреля 2022 • 01:47 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
2.00 3.50 3.70
01.05 14:00

Бывшая звезда московского «Спартака» Юрий Гаврилов, выигравший в составе московского клуба золотые медали чемпионата СССР в 1979 году, сожалеет о нынешней форме московского «Спартака». В 2017 году москвичи выиграли чемпионский титул, но он так и не стал отправным толчком для возрождения великой команды, и сейчас она снова пребывает в очень слабой ситуации. Гаврилов прямо сказал о том, что «Спартак» из звезды чемпионата превратился в посредственный клуб.

- «Спартак» превратился в посредственную команду. Клуб не показывает тех результатов, которые от него ждут, - заявил Гаврилов в интервью «Спорт-экспрессу».

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Спартак Москва Юрий Гаврилов
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