Гаврилов: «Спартак» стал посредственной командой»

Бывшая звезда московского «Спартака» Юрий Гаврилов, выигравший в составе московского клуба золотые медали чемпионата СССР в 1979 году, сожалеет о нынешней форме московского «Спартака». В 2017 году москвичи выиграли чемпионский титул, но он так и не стал отправным толчком для возрождения великой команды, и сейчас она снова пребывает в очень слабой ситуации. Гаврилов прямо сказал о том, что «Спартак» из звезды чемпионата превратился в посредственный клуб.

- «Спартак» превратился в посредственную команду. Клуб не показывает тех результатов, которые от него ждут, - заявил Гаврилов в интервью «Спорт-экспрессу».