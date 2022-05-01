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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Где смотреть матч «Спартак» - «Крылья Советов» онлайн

01 Мая 2022 • 02:09 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
2.03 3.30 3.95
Через 11 ч. 15 мин.

В первый день мая в рамках 27-го тура чемпионата России «Спартак» сыграет против «Крыльев Советов».

Трансляцию поединка на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» смотрите в 14:00 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

Шутка ли, но «Спартак» на финише сезона может оказаться одной из команд, которые борются за сохранение прописки в элите российского футбола. За четыре тура до финиша Премьер-лиги «красно-белые» всего на три очка опережают зону стыковых игр. В воскресенье москвичи постараются вернуться на тропу побед, обыграв дома «Крылья Советов».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов
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СПАРТАК МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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окончен Зенит 3:1 Локомотив Москва 1.25 6.80 12.80
01.05  14:00 Спартак Москва ... Крылья Советов 1.95 3.45 4.30
01.05  16:30 Химки ... Уфа 2.65 3.25 2.85
01.05  19:00 Ахмат ... ЦСКА Москва 3.15 3.25 2.42
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