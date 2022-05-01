Где смотреть матч «Спартак» - «Крылья Советов» онлайн

В первый день мая в рамках 27-го тура чемпионата России «Спартак» сыграет против «Крыльев Советов».

Трансляцию поединка на каналах «Матч ТВ» и «Матч! Премьер» смотрите в 14:00 по московскому времени. Также вас ждёт прямая текстовая трансляция матча на LiveResult.Ru.

Шутка ли, но «Спартак» на финише сезона может оказаться одной из команд, которые борются за сохранение прописки в элите российского футбола. За четыре тура до финиша Премьер-лиги «красно-белые» всего на три очка опережают зону стыковых игр. В воскресенье москвичи постараются вернуться на тропу побед, обыграв дома «Крылья Советов».