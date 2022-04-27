Каррера назвал Ананидзе великим футболистом

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о возможном завершении карьеры Джано Ананидзе.

«Джано — великий футболист, большой талант, но прежде всего серьезный профессионал и великий человек», — сказал Каррера.

Каррера выразил сожаление, что Ананидзе в ближайшее время по информации российских СМИ завершит карьеру. По мнению итальянского специалиста, 29-летний футболист добился меньшего успеха, чем заслуживает.

В настоящее время Джано Ананидзе защищает цвета батумского «Динамо». Он выступает за команду с января 2022 года. За это время он провел на поле всего лишь 90 минут, при этом отметился результативной передачей.