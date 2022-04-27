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Каррера назвал Ананидзе великим футболистом

27 Апреля 2022 • 21:45 Комментировать
Спартак Москва
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Крылья Советов
2.10 3.30 3.65
01.05 14:00

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказался о возможном завершении карьеры Джано Ананидзе.

«Джано — великий футболист, большой талант, но прежде всего серьезный профессионал и великий человек», — сказал Каррера.

Каррера выразил сожаление, что Ананидзе в ближайшее время по информации российских СМИ завершит карьеру. По мнению итальянского специалиста, 29-летний футболист добился меньшего успеха, чем заслуживает.

В настоящее время Джано Ананидзе защищает цвета батумского «Динамо». Он выступает за команду с января 2022 года. За это время он провел на поле всего лишь 90 минут, при этом отметился результативной передачей.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Массимо Каррера Жано Ананидзе
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