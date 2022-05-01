Умяров: «Жду сегодня победы «Спартака»

Травмированный полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» на домашней арене примут «Крылья Советов».

В разговоре со «Спорт-Экспрессом» футболист сообщил, что его восстановление проходит нормально, а от сегодняшнего матча он ждёт только победы «Спартака».

В текущем сезоне 21-летний Умяров провёл в составе «красно-белых» 25 матчей, отметившись одним забитым голом.

Матч «Спартак» — «Крылья Советов» состоится сегодня, 1 мая. Начало — в 14:00 по московскому времени.