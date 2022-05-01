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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Умяров: «Жду сегодня победы «Спартака»

01 Мая 2022 • 13:58 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
2.03 3.30 3.95
Через 0 ч. -8 мин.

Травмированный полузащитник «Спартака» Наиль Умяров поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» на домашней арене примут «Крылья Советов».

В разговоре со «Спорт-Экспрессом» футболист сообщил, что его восстановление проходит нормально, а от сегодняшнего матча он ждёт только победы «Спартака».

В текущем сезоне 21-летний Умяров провёл в составе «красно-белых» 25 матчей, отметившись одним забитым голом.

Матч «Спартак» — «Крылья Советов» состоится сегодня, 1 мая. Начало — в 14:00 по московскому времени.  

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Наиль Умяров
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01.05  14:00 Спартак Москва ... Крылья Советов 1.95 3.45 4.30
01.05  16:30 Химки ... Уфа 2.65 3.25 2.85
01.05  19:00 Ахмат ... ЦСКА Москва 3.15 3.25 2.42
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