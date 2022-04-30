Сабович: «Глушаков гордится временем, которое он провёл в «Спартаке»

Полузащитник «Химок» Бесард Сабович поделился мнением об игре своего одноклубника Дениса Глушакова.

Шведский футболист восхитился способностью Глушакова находить мотивацию для тренировок в своём зрелом по футбольным меркам возрасте. А также не исключил того, что россиянин является лучшим российским опорником на сегодняшний день.

Сабович отметил, что Глушаков рассказывал одноклубникам о том, как стал чемпионом России в 2017 году в составе московского «Спартака».

«Глушаков рассказывал о чемпионстве и гордится временем, проведённым в «Спартаке», — приводит слова Сабовича «РБ Спорт».

В текущем сезоне 35-летний Глушаков провёл в составе «Химок» 25 матчей, в которых забил девять голов и отдал три результативные передачи.