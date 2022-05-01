Сразу три ключевых футболиста «Спартака» пропустят матч против «Урала»

В эти минуты проходит матч 27-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» на «Открытие Арене» принимает «Крылья Советов».

Защитники Самуэль Жиго, Георгий Джикия и полузащитник Кристофер Мартинс получили по жёлтой карточке в матче. Эти предупреждения стали для игроков четвёртыми, таким образом они автоматически дисквалифицированы на следующий матч 28-го тура против «Урала».

В первом тайме на 32-й минуте «Крылья Советов» вперед вывел Юрий Горшков, реализовав пенальти. Во втором тайме форвард «Спартака» Александр Соболев тоже реализовал пенальти и сравнял счёт.

Матч «Урал» - «Спартак» состоится 7 мая в Екатеринбурге.