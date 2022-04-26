Гаврилов: «Спартак» может проиграть еще пару игр и нарваться на какую-нибудь «Аланию»

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов оценил перспективы команды остаться в РПЛ.

Бывший игрок заявил, что не исключает вылета команды в ФНЛ. Он допустил, что если «Спартак» проиграет несколько матчей, то может попасть в стыковые матчи.

«Проиграют еще несколько игр и могут в стыковые попасть, а там нарваться на какую-нибудь «Аланию», например. Стыковые не выиграют, вот и до свидания», — сказал Гаврилов «ВсеПроСпорт».

Ветеран добавил, что сейчас уже никого не волнует, что в этом году команда празднует 100-летний юбилей. Одно название «Спартак» осталось, команды нет.

«Красно-белые» занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав после 26 матчей 31 очко. Команду от стыковых матчей отделяют три очка.