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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаврилов: «Спартак» может проиграть еще пару игр и нарваться на какую-нибудь «Аланию»

26 Апреля 2022 • 18:27 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
2.00 3.40 3.85
01.05 14:00

Ветеран «Спартака» Юрий Гаврилов оценил перспективы команды остаться в РПЛ.

Бывший игрок заявил, что не исключает вылета команды в ФНЛ. Он допустил, что если «Спартак» проиграет несколько матчей, то может попасть в стыковые матчи.

«Проиграют еще несколько игр и могут в стыковые попасть, а там нарваться на какую-нибудь «Аланию», например. Стыковые не выиграют, вот и до свидания», — сказал Гаврилов «ВсеПроСпорт».

Ветеран добавил, что сейчас уже никого не волнует, что в этом году команда празднует 100-летний юбилей. Одно название «Спартак» осталось, команды нет.

«Красно-белые» занимают 10-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав после 26 матчей 31 очко. Команду от стыковых матчей отделяют три очка.    


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Алания Юрий Гаврилов Фнл РПЛ
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