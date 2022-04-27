Карпин огорчён новостью о возможном завершении карьеры Жано

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин отреагировал на скорое завершение карьеры бывшего игрока «Спартака» Жано Ананидзе.

«Очень жаль, что так все сложилось. Такой талант из-за большого количества травм не смог раскрыться», — цитирует Карпина «Спорт-Экспресс».

Ранее мы писали о том, что 29-летний Ананидзе в скором времени завершит профессиональную карьеру. Сообщается, что грузинский футболист объявит об этом в ближайшее время. Ему в полной мере мешают раскрыться различные травмы и рецидивы.

Ананидзе защищал цвета «Спартака» с 2007 по 2020 год. С перерывом на сезон-2013/14 и 2019/20.