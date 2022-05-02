Кавазашвили сравнил «Спартак» с топ-клубами Серии А

Экс-голкипер сборной СССР и столичного «Спартака» Анзор Кавазашвили отреагировал на победу подопечных Паоло Ваноли в недавнем поединке Премьер-лиги против самарских «Крыльев Советов». «Народная команда» выиграла со счетом 2:1 благодаря дублю Александра Соболева.

В беседе с корреспондентом Sport24 эксперт заявил, что нынешний тренерский штаб делает из «Спартака» новую команду, которая уже похожа на топ-представителя итальянской Серии А.

За три тура до завершения сезона спартаковцы с 34 набранными баллами занимают лишь десятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата.