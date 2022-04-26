Рианчо отреагировал на заявление Федуна

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал заявление владельца московского клуба Леонида Федуна о том, что он продолжит руководить «красно-белыми», несмотря ни на что.

Испанский специалист назвал Федуна настоящим мужчиной, отметив, что при нём «Спартак» добился успехов в чемпионате России, а также достойно выглядел на европейской арене.

«Я прекрасно понимаю, что «Спартак» — часть его жизни, и он не хочет бросать команду в такой тяжёлый период. Желаю ему всего наилучшего и уверен, что «красно-белые» вернутся на высший уровень РПЛ», — приводит слова Рианчо Sport24.

Напомним, испанец был помощником Массимо Карреры, когда тот возглавлял «Спартак». Но после увольнения итальянского специалиста, Рианчо исполнял обязанности главного тренера «красно-белых» на протяжении менее чем одного месяца.