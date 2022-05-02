Актёр Маклаков: «Крылья Советов» напомнили мне «Спартак» лучших времён

Известный актёр Алексей Маклаков в разговоре с журналистами отметил игру самарских «Крыльев Советов» в поединке со «Спартаком».

Маклаков сказал «РБ-Спорту», что «красно-белые» понравились ему только во втором тайме, так как до перерыва всё было очень плохо. Актёр отметил, что его впечатлила игра самарской команды, которая в некоторых моментах напоминала «Спартак» лучших времён. Артист считает, что у «Крыльев Советов» прекрасная команда, в которой много талантливых молодых игроков.

Напомним, что «Спартак» в итоге одержал волевую победу над самарским клубом со счётом 2:1. Дублем отметился Александр Соболев.