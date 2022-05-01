Турбин назначил второй пенальти в матче «Спартак» - «Крылья Советов», Соболев реализова 11-метровый

В эти минуты проходит матч 27-го тура Российской премьер-лиги, в котором «Спартак» принимает «Крылья Советов».

На 60-й минуте форвард «Спартака» Шамар Николсон красивым финтом убрал защитника гостей, но тот нарушил правила внутри штрафной площади. Главный арбитр Евгений Турбин находился в близости от эпизода и назначил пенальти.

Ранее в первом тайме «Крылья Советов» открыли счёт на 32-й минуте также, реализовав 11-метровый. Автором гола стал Юрий Горшков.

Стоит отметить, что в следующем туре «красно-белым» не помогут защитника Самуэль Жиго и Георгий Джикия из-за перебора жёлтых карточек. В 28-м туре «Спартак» сыграет на выезде против «Урала».