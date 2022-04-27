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Бывший футболист «Спартака» Ананидзе в ближайшее время объявит о завершении карьеры

27 Апреля 2022 • 18:18 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
2.10 3.30 3.65
01.05 14:00

Экс-полузащитник «Спартака», ныне защищающий «Динамо» Батуми, Жано в ближайшее время объявит о завершении карьеры, сообщил «Спорт-Экспресс».

По данным издания, 29-летний игрок получает повреждения, которые не дают Ананидзе выступать на высоком уровне продолжительное время.

Грузинский полузащитник защищал цвета «Спартака» с 2007 по 2020 год. Но, в сезоне-2013/14 он в аренде играл за «Ростов», а в сезоне-2019/20 провел в самарских «Крыльях Советов».

Зимой 2020 года 29-летний Жано покинул «Спартак» и перешел в греческий «Анортосис», а уже в августе того же подписал контракт с «Ротором», за который не провел ни одного матча, он покинул команду в сентябре 2020 года.

В «Динамо» Батуми Ананидзе выступает с января 2022 года. В общей сложности футболист провел на поле 92 минуты в шести матчах чемпионата Грузии.

Команда после 9 туров набрала 22 очка и лидирует в турнирной таблице чемпионата Грузии.   


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Батуми РПЛ Жано Ананидзе
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