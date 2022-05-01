Бывший нападающий ЦСКА: «В «Зените» нет футболиста, которого можно было бы назвать лучшим игроком сезона»

Бывший нападающий ЦСКА Олег Масалитин поделился мнением о лучших игроках текущего сезона РПЛ.

Экс-игрок отметил, что в чемпионском «Зените» нет футболиста, который стабильно бы проявлял себя от матча к матчу. Поэтому Масалитин выделил игроков из других команд.

«Если уж оценивать весь чемпионат, то выделю Агаларова. Клуб борется за сохранение прописки в РПЛ, но при этом он становится лучшим бомбардиром — это дорого стоит», — приводит слова Масалитина Metaratings.

Также бывший форвард «армейцев» отметил голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева, нападающего «Сочи» Матео Кассьерру и полузащитника «Динамо» Даниила Фомина.