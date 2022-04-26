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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зарема Салихова: «Иностранцы в шоке от нашего судейства»

26 Апреля 2022 • 16:50 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
2.00 3.40 3.85
01.05 14:00

Супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова рассказала, как иностранные специалисты реагируют на работу российских арбитров.

«Я общаюсь с тренерами и футбольными функционерами из разных стран. Они в шоке от того, как по-разному трактуются аналогичные моменты от игры к игре», — заявила Салихова в своём блоге на Sports.ru.

Салихова считает, что из-за такого низкого уровня судейства, в российский чемпионат больше не приедут ни иностранный арбитры, ни игроки с амбициями.

Однако супруга Леонида Федуна смогла выделить с положительной стороны судей Иванова и Мешкова, заявив, что ошибки в их исполнении иногда случаются, но они не обладают почерком «серийного убийцы футбольных матчей».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зарема Салихова
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СПАРТАК МОСКВА КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ
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