Дубль Соболева принёс «Спартаку» первую волевую победу в премьер-лиге в сезоне

«Спартак» ужасно провёл первый тайм против «Крыльев Советов» и по делу проигрывал. Однако после перерыва Александр Соболев оформил дубль и принёс «красно-белым» первую волевую победу в чемпионате.

Мающийся в этом сезоне «Спартак» в воскресенье дома принимал «Крылья Советов». «Красно-белые» до сих пор не обеспечили себе сохранение прописки в элите и реально рискуют оказаться в зоне стыковых матчей. Тем более, днём ранее «Урал» победил «Динамо» и, занимая 14-е место, отставал тебе от подопечных Ваноли всего на четыре очка. Что касается «Крыльев Советов», то турнирных задач у них уже не было, но самарская молодёжь наверняка хотела победить.

«Спартак» к этому матчу организовал сразу несколько мероприятий, посвящённых столетнему юбилею клуба. Игроки на предматчевое построение вышли в ретро-майках, а на спинах значились фамилии ветеранов, проведших наибольшее количество матчей за команду, а номером была как раз цифра игр. В центре поля была выстрижена цифра «100», нули в которой были стилизованы под ромбики. Перед началом матча была минута молчания, посвященная ветераном команды, которые ушли из жизни. На трибунах же сидели многие легенды «Спартака».

Обе команды старались действовать активно на первых минутах. Первый острый момент создали гости. На восьмой минуте самарцы заработали штрафной на правом фланге, после навеса Джикия головой выиграл борьбу на втором этаже, но скинул мяч на угол вратарской, откуда бил Глушенков, но его выстрел был заблокирован. Интересно, что перед этим штрафным жёлтые карточки получили Джикия и Жиго, который пропустят следующий поединок. Через десять минут Зиньковский справа уже то ли навешивал, то ли бил, и мяч летел в створ, но Селихов оказался к этому готов. Затем после разрезающего паса Коваленко слева в штрафную хозяев ворвался Глушенков, но пробил неточно.

На 29-й минуте в ворота «Спартака» был назначен пенальти. После навеса с углового Солдатенков бил головой, и мяч задел руку Жиго, который стоял вплотную к нему и боролся. Турбин после просмотра ВАР решил, что это достаточно для фиксации нарушения фола. Горшков долго стоял у мяча, а потом пробил по центру. Мяч попал в ногу Селихова, но отлетел в сетку ворот.

За десять минут до конца тайма самарцы упустили ещё один момент. Джикия обрезался на своей половине поля, и после быстрой атаки Сарвели справа прострелил в центр штрафной на одинокого Глушенкова, у которого не получился удар. У «Спартака» не получалось ровным счётом ничего, в то время как «Крылья Советов» регулярно проводили атаки, которые, правда, завершались неточными выстрелами. В итоге к перерыву «Спартак» чаще попадал в створ (2:1), но по ощущениям счёт был по игре.

«Спартак» второй тайм начал активно и ринулся в атаку, но самарцы большими силами оборонялись. Все попытки ударов «красно-белых» блокировались. Лишь на 54-й минуте «красно-белые» создали первый острый момент. После подачи углового Соболев получил мяч в центр штрафной, откатил его правее на Литвинова, чей удар в створ Ломаев забрал. Тут же Мозес получил футбольный снаряд в правой зоне штрафной и бил в направление дальнего верхнего угла, но в створ не попал.

Давление «Спартака» привело также к пенальти. Николсон в штрафной эффектно перекинул мяч через Солдатенкова, поставил корпус, и защитник самарцев рукой заехал ямайцу по лицу и завалил его. Турбин указал на точку даже без подсказки ВАР. К мячу подошёл бывший форвард «Крыльев Советов» Соболев и сравнял счёт.

Тут же «Спартак» провёл ещё одну опасную атаку, и после паса Хлусевича справа Зобнин, находясь на линии штрафной, пробил чуть мимо створа. Затем уже сам Хлусевич справа ворвался в штрафную, но пробил мимо. У самарцев же во втором тайме игра совсем не шла, гости даже не могли толком зацепиться за футбольный снаряд.

За двадцать минут до конца матча Соболев едва не оформил дубль. Хлусевич справа навесил на дальний угол вратарской, откуда Соболев бил, но Ломаев, успевший сначала дёрнуться на выход, а потом вернувшийся на ленточку, спас ворота. В ответной быстрой атаке Костанца разрезающей передачей в штрафной нашёл Глушенкова, который оказался прямо перед Селиховым, но вратарь «Спартака» удар отбил. Тут же «красно-белые» упустили ещё одну возможность. После ещё одного навеса справа от Литвинова на дальнем углу вратарской мяч получил Промес. Голландец сначала хотел откатить кому-то из партнеров, но потом решил пробить, однако Ломаев опять спас. В ответ Сарвели справа ворвался в штрафную «Спартака», но и Селихов в падении забрал мяч в ногах форварда.

На 80-й минуте «Спартак» упустил ещё один шанс. Жиго забросил мяч к штрафной, Соболев грудью сбросил мяч, а Николсон бил слёта в направление ближнего угла, но чуть не попал. Тут же «красно-белые» зашли в штрафную, футбольный снаряд заметался, но самарцы вынесли.

Давление «Спартака» всё же привело к голу. Мозес справа навесил на дальний угол вратарской, откуда Промес бил, Ломаев отбил, мяч отлетел на дальнюю штангу, откуда Соболев добивал. Барач подставил ногу, и футбольный снаряд вылетел в поле. Игра продолжилась, но вскоре включился ВАР, и Турбин указал на центр. Повтор чётко показал, что Барач вынес мяч уже за ленточкой.

«Спартак» после этого старался спокойно довести матч до победы. «Красно-белые» продолжали владеть мячом, но уже не шли в атаку, а просто увеличивали себе владение. В итоге «Спартак» одержал первую волевую победу в нынешнем чемпионате, а заодно и в шестой раз подряд обыграл «Крылья Советов».

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В следующем туре «Спартак» отправится в Екатеринбург к местному «Урал». «Крылья Советов» же через неделю встретятся с другим клубом из Москвы – в Самару пожалует «Динамо».

Роман Андреев