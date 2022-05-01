В эти минуты проходит матч 27-го тура чемпионата России, в котором «Спартак» принимает «Крылья Советов».

Футболисты московского клуба вышли на этот матч в ретро-форме с фамилиями легенд клуба.

На футболках игроков были написано 11 фамилий игроков, которые сыграли больше всех матчей за «красно-белых»: Владимир Маслаченко, Геннадий Логофет, Василий Соколов, Анатолий Крутиков, Федор Черенков, Игорь Нетто, Алексей Парамонов, Михаил Булгаков, Галимзян Хусаинов, Николай Осянин и Анатолий Ильин.

Перед началом матча состоялась минута молчания в память о футболистах.

18 апреля «Спартак» праздновал 100-летие клуба со дня основания. Матч против «Крыльев Советов» стал первым домашним после этой даты.

К этой встрече команда Паоло Ваноли подошла на 10-м месте в турнирной таблице, набрав 31 очко после 26 матчей. «Крылья Советов» идут на восьмой строчке с 38 очками.