Федун продаст «Спартак»: правда или вымысел?

Вновь муссируются слухи про возможную продажу «Спартака». Сообщается, что Леонид Федун может покинуть Россию. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет по этому поводу.

Разговоры о том, что Леонид Федун может продать «Спартак», появляются периодически. Какое-то время гуляла молва, что кто-то хочет купить у него клуб. Порой и сам Федун давал повод для таких утверждений. Он когда-то говорил про IPO «Спартака», была речь о передаче клуба болельщикам, а иногда в прессе озвучивалась продажная цена, что выглядело как предложение. Тем не менее, кажется, что сейчас самая реальная перспектива перехода «красно-белых» в другие руки.

Дело, конечно, не в заявлении Анзора Кавазашвили, его словам в этом смысле доверия нет. Просто сейчас сразу несколько фактов указывают на то, что Федун действительно может расстаться со «Спартаком».

Известно, что у Федуна проблемы со здоровьем. Хочется пожелать ему здоровья, но ситуация может сложиться по-разному. При этом здоровье важнее хобби, что лишает возможности концентрироваться на «Спартаке». Пожалуй, текущий сезон даже по меркам Федуна выглядит совсем уж безумным для клуба, если смотреть на тот бардак, который творится.

Не является секретом, что владельцы «Спартака» обсуждали с ближневосточным фондом возможность продажи части клуба. То есть в целом факт того, что «красно-белые» могут сменить владельца как минимум в части – это подтвержденная информация. Сейчас, правда, переговоры застопорились, но сама инициатива продажи какой-то доли была, и вряд ли пропала.

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Нынешняя ситуация в России очень сильно ударила по Федуну. Сообщалось, что он потерял до 99% своего состояния. Мы не можем знать, насколько эта цифра правдива, потому что официального подтверждения не было. Не очень понятно, потеряно ли оно безвозвратно, или есть варианты что-то вернуть, учитывая, что какая-то часть точно была в акциях. Тем не менее очевидно, что в сложившихся обстоятельствах содержать «Спартак» будет накладно. Доходов от Лиги чемпионов в будущем году точно не будет, продать кого-то за большие деньги тоже будет сложно, и рассчитывать придётся во многом на себя.

Добавим к этому уход Вагита Алекперова из «Лукойла». Официально о его участии в «Спартаке» не сообщалось, но что он имел прямое отношение к клубу – это секрет полишинеля. Футбольным фанатом он не был, так что теперь едва ли ему захочется тратиться на «красно-белых». Вопрос касается и всего «Лукойла» в целом. Компания очень сильно пострадала от введённых санкций, и в этой связи тратить деньги на «Спартак» выглядит не очень эффективным шагом.

В общем, история с продажей «Спартака» сейчас выглядит весьма вероятным шагом. Федун, естественно, опроверг эти слухи, что вполне логично, так как подтвердить подобные разговоры – это прямой путь к снижению продажной стоимости. По этой причине не стоит относиться к этому заявлению как к однозначному подтверждению, что продажи не будет.

При этом, правда, встаёт вопрос, кто может сейчас купить «красно-белых». «Спартак» – это ведь не только бренд и игроки, но ещё и большой массив недвижимости. Покупать клуб без стадиона смысла нет. Стадион же, в свою очередь, это часть большого строящегося комплекса. Иными словами, «Спартак» – это очень дорогая покупка, а прямо сейчас вряд ли кто-то готов тратиться. Остаётся возможность государственного назначения ответственного, но, кажется, сейчас в общем тоже не до этого. Будем надеяться, что «Спартак» не повторит путь «Торпедо».

Роман Андреев