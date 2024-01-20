«Манчестер Юнайтед» летом может вновь выставить Магуайра на продажу

«Манчестер Юнайтед» ближайшим летом может вновь попытаться расстаться со своим центральным защитником Гарри Магуайром. Как сообщает Mirror Football, манкунианцы рассматривают вариант с продажей 30-летнего англичанина.

Напомним, перед стартом этого сезона «Манчестер Юнайтед» уже пытался продать Магуайра, но футболист отказался уходить в «Вест Хэм». Гарри остался и в один момент набрал хорошую форму, что позволило ему вернуться в стартовый состав. Правда, затем англичанин получил травму.

«Манчестер Юнайтед» летом хочет купить нового защитника. На радаре клуба находятся такие футболисты, как Жан-Клер Тодибо и Маттейс де лигт.