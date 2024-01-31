Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​Тен Хаг рассказал, что нужно «Манчестер Юнайтед»

31 Января 2024 • 16:55 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Манчестер Юнайтед
1 2.65 X 3.55 2 2.55
01.02 23:15

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий перед гостевым матчем Премьер-лиги против «Вулверхэмптона».

«Мы вполне уверены в себе, потому что в наши лучшие дни мы можем обыграть кого угодно. Но в худшие дни мы опускаемся до определённых пределов, которые неприемлемы. Мы должны поднять наши пределы на более высокие уровни, чтобы даже в плохие дни добиваться хороших результатов.

Некоторые игроки вернулись после травм, поэтому команда станет сильнее. Это добавляет мотивации, настроя и духа», - сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Матч «Вулверхэмптон» - «Манчестер Юнайтед» пройдёт 1 февраля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг

Новости по матчу

Сегодня, 31 Января
16:59
​Тен Хаг: «Онана возвращается»
16:55
​Тен Хаг рассказал, что нужно «Манчестер Юнайтед»
16:21
Тен Хаг – о проблеме с Рэшфордом: «Вопрос уже закрыт, он взял на себя ответственность»
14:56
Прогноз на точный счёт матча Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед АПЛ — 1 февраля 2024
14:31
​У игроков «Манчестер Юнайтед» есть претензии к Рэшфорду
30 Января
22:22
Прогноз и ставка от Павла Погребняка на матч Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед АПЛ – 1 февраля 2024
19:48
«Вулверхэмптон» - «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки БК Pinnacle
19:07
Каземиро: «В прошлом сезоне тен Хаг показал, что способен вывести «Манчестер Юнайтед» на новый уровень»
11:29
Фердинанд рассказал, что поможет Хёйлунну чаще забивать
02:41
В «Манчестер Юнайтед» считают образ жизни Рэшфорда причиной его неудачной игры
29 Января
10:58
«Манчестер Юнайтед» может оштрафовать Рэшфорда на двухнедельную зарплату
28 Января
21:28
Два топ-клуба готовы побороться с «ПСЖ» за Леау
26 Января
17:40
«Манчестер Юнайтед» не подпишет форварда — известна причина
02:11
Гвардиола – об уходе Беррады в «Манчестер Юнайтед»: «Клуб должен найти способ его заменить»
25 Января
22:41
Защитник «Ювентуса» стал целью «Манчестер Юнайтед»
21:41
Клуб АПЛ приостановил переговоры с «Челси» по трансферу Брои 1
15:01
«Ньюкасл» предложил услуги своего форварда трём топ-клубам АПЛ
24 Января
16:37
Бензема вряд ли перейдёт в «Манчестер Юнайтед»
16:16
Бензема интересен «Лиону» и трём топ-клубам АПЛ 1
15:43
Марсьяль выбыл из строя на 10 недель
15:03
«Манчестер Юнайтед» не исключает трансферы до конца января
12:46
«Манчестер Юнайтед» летом бесплатно отпустит Варана
23 Января
20:45
«Аль-Наср» готов подписать сразу двух игроков «Манчестер Юнайтед»
18:29
​Стало известно, что игрокам «Манчестер Юнайтед» не нравится в тен Хаге 1
11:56
«Манчестер Юнайтед» поздравил Канчельскиса с днём рождения
22 Января
16:57
Романо оценил вероятность переезда Санчо и Антони в Саудовскую Аравию
16:49
«Интер» предложил «Манчестер Юнайтед» обменяться игроками, англичане уже ответили
16:01
Трансфер нападающего «Аякса» в «Манчестер Юнайтед» могут отложить до лета
15:51
«Манчестер Юнайтед» хочет выручить 117 миллионов евро от продажи двух игроков в Саудовскую Аравию 1
15:40
Каземиро – самый желанный игрок для клубов из Саудовской Аравии
12:54
Бербатов объяснил, почему Санчо не заиграл в «Манчестер Юнайтед»
21 Января
12:04
Роналду: «После ухода из «Манчестер Юнайтед» меня считали потерянным, но я доказал обратное»
03:08
Йорк: «Бензема мог бы помочь «Манчестер Юнайтед», но сейчас команде нужны другие игроки»
01:05
Два клуба АПЛ поспорят за Уан-Биссаку
00:46
«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении нового генерального директора – он переходит из «Манчестер Сити» 1
20 Января
23:39
Йорк: «Манчестер Юнайтед» должен как можно скорее продать Антони»
21:22
«Манчестер Юнайтед» переманил генерального директора «Манчестер Сити»
15:54
Тен Хаг хочет пригласить в «Манчестер Юнайтед» очередного игрока «Аякса» 5
12:36
«Манчестер Юнайтед» летом может вновь выставить Магуайра на продажу
02:15
«Манчестер Юнайтед» поспорит с «Барселоной» за молодого полузащитника
18 Января
23:26
Топ-клуб АПЛ следит за защитником «Байера»
16:31
Оярсабаль выбрал между «Астон Виллой» и «Манчестер Юнайтед»
13:46
«Челси» хочет 60 миллионов евро за Брою, заинтересованные клубы уже дали реакцию
00:28
В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по Диалло
17 Января
23:59
Стало известно, почему Марсьяль не тренируется с «Манчестер Юнайтед»
21:46
Экс-игрок сборной Англии объяснил проблемы Хёйлунна в «Манчестер Юнайтед»
04:03
«Манчестер Юнайтед» готов заплатить огромную сумму за Винисиуса 2
02:12
«Бенфика» согласовала переход защитника «Манчестер Юнайтед» – названы условия сделки
16 Января
16:12
«Эвертон» может быть вынужден продать Брентуэйта в топ-клуб АПЛ из-за проблем с финансами
15:54
«Манчестер Юнайтед» сделал запрос в «Лилль» по трансферу центрального защитника
14:46
Каземиро проголосовал за лучшего игрока года, бразилец выбрал не Месси
12:58
«Манчестер Юнайтед» присоединился к «Баварии» и «Интеру» в гонке за защитником «Челси»
12:20
«Манчестер Юнайтед» сделал запрос по игроку «Барселоны», англичанам озвучили цену – 80 миллионов евро 1
15 Января
15:07
У Варана летом истекает контракт, «Манчестер Юнайтед» определился с планами на игрока
15:01
В «Манчестер Юнайтед» решили, стоит ли приглашать Бензема 1
13:55
«Манчестер Юнайтед» ищет форварда мирового уровня, который по уровню близок к Кейну
13:46
«Манчестер Юнайтед» интересуется двумя центральными защитниками
12:05
«Манчестер Юнайтед» настоял на включении права первоочередного выкупа Межбри
10:49
«Милан» и три английских клуба сражаются за топ-бомбардира из Бундеслиги
14 Января
23:38
Стало известно, за какую сумму «Севилья» сможет выкупить Межбри у «Манчестер Юнайтед»
22:55
В «Боруссии» оценили вероятность выкупа Санчо у «Манчестер Юнайтед»
21:42
«Севилья» договорилась об аренде полузащитника «Манчестер Юнайтед»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВУЛВЕРХЭМПТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Месси выбрал нового тренера для «Барселоны» Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» Луис Энрике назвал причину ухода Клоппа из «Ливерпуля» Бенитес - об уходе Клоппа: «У меня есть свои люди в «Ливерпуле», я знаю, что произошло» ​Зидан может возглавить суперклуб АПЛ «Реал» выбрал нападающего, которого может купить вместо Мбаппе В «Ливерпуле» приняли решение по Нуньесу Варианты для Хави после ухода из «Барселоны» Хави убедил трёх топ-игроков перейти в «Барселону», но Деку забраковал сделки
Кто может сменить Хави в «Барселоне» «Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона ​Моуринью может возглавить «Барселону» ​Названа сильнейшая лига мира – это не АПЛ ​«Барселона» не покупала судейство – выводы по скандальному делу «Реал» и «ПСЖ» приняли решение по Мбаппе
Спортивные новости
Тутберидзе высказалась о дисквалификации Валиевой Сборная России по фигурному катанию лишилась золотой медали на Олимпиаде-2022 Губерниев: «Валиевой - стойкости и мужества» Дисквалификация Валиевой началась в 2021 году, у сборной России отберут золото командного турнира Олимпиады Вердикт Спортивного арбитражного суда по Валиевой: 4 года дисквалификации Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
31.01.24 в 22:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Бёрнли Бёрнли
1.14 8.60 18.00
Видео
31.01.24 в 22:30
Тоттенхэм Тоттенхэм
Брентфорд Брентфорд
1.68 4.10 4.80
Видео
31.01.24 в 23:15
Ливерпуль Ливерпуль
Челси Челси
1.69 3.85 5.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 31 Января
17:20 · Англия. Премьер-лига
​«Ливерпуль» - лишь восьмой клуб АПЛ по расходам на трансферы в эпоху Клоппа
17:13 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг: «Каждую игру мы должны рассматривать как финал»
17:06 · Англия. Премьер-лига
​Тренер «Борнмута» отреагировал на слухи о Соланке и «Тоттенхэме»
16:59 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг: «Онана возвращается»
16:55 · Англия. Премьер-лига
​Тен Хаг рассказал, что нужно «Манчестер Юнайтед»
16:31 · Англия. Премьер-лига
​О «Ливерпуле» снимают сериал
16:21 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг – о проблеме с Рэшфордом: «Вопрос уже закрыт, он взял на себя ответственность»
16:08 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Это не будет проблемой, если мы не продлим сотрудничество с «Манчестер Сити»
15:48 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Де Брёйне уже показал на поле, что является лидером»
15:40 · Англия. Премьер-лига
​Не только «Барселона»: У Тьяго два варианта в Ла Лиге
15:17 · Англия. Премьер-лига
​Сантос может уйти из «Челси» в клуб Лиги 1
15:13 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола не исключил, что Холанн выйдет в стартовом составе в матче с «Бёрнли»
15:04 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: В прошлом сезоне Холанн устал морально
14:38 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола рассказал, в каком случае де Брёйне и Фоден могут играть вместе
14:31 · Англия. Премьер-лига
​У игроков «Манчестер Юнайтед» есть претензии к Рэшфорду
Все новости
Рекомендуем