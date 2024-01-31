​Тен Хаг рассказал, что нужно «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий перед гостевым матчем Премьер-лиги против «Вулверхэмптона».

«Мы вполне уверены в себе, потому что в наши лучшие дни мы можем обыграть кого угодно. Но в худшие дни мы опускаемся до определённых пределов, которые неприемлемы. Мы должны поднять наши пределы на более высокие уровни, чтобы даже в плохие дни добиваться хороших результатов.

Некоторые игроки вернулись после травм, поэтому команда станет сильнее. Это добавляет мотивации, настроя и духа», - сказал тен Хаг на пресс-конференции.

Матч «Вулверхэмптон» - «Манчестер Юнайтед» пройдёт 1 февраля.