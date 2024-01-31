Моуринью может вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью может вернуться в клуб. Об этом сообщает журналист Майк Киган.

По данным источника, португальский специалист готов работать с новым руководством «красных дьяволов». Моуринью считает, что у него остались незавершенные дела в «Манчестер Юнайтед», отмечает журналист.

Напомним, португальский тренер руководил английским грандом с 2016 по 2018 год. За это время он выиграл вместе с командой Кубок лиги, Суперкубок Англии и Лигу Европы.

Ранее 61-летний Моуринью был уволен с должности главного тренера итальянской «Ромы», где работал с 2021 года.