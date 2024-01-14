В «Боруссии» оценили вероятность выкупа Санчо у «Манчестер Юнайтед»

Дортмундская «Боруссия» вряд ли сможет оформить выкуп вингера Джедона Санчо у «Манчестер Юнайтед».

Английский футболист пополнил ряды «шмелей» на правах аренды до конца текущего сезона. По словам спортивного директора дортмундцев Себастьяна Келя, клуб едва ли способен рассчитывать на полноценный трансфер Санчо, даже если будет в этом заинтересован.

«Посмотрим, что произойдёт следующим летом, но шансы Санчо сыграть за «Боруссию» в следующем сезоне не слишком велики.

Зарплата – это одно, а трансферный пакет – совсем другое. Если Джедон будет развиваться так, как мы надеемся, на него, скорее всего, появятся новые претенденты», – рассказал в интервью Sky90 Кель.