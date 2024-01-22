Романо оценил вероятность переезда Санчо и Антони в Саудовскую Аравию

Авторитетный итальянский журналист Фабрицио Романо высказался о возможном трансфере вингеров Антони и Джедона Санчо в Саудовскую Аравию. Ранее появились слухи о том, что «Манчестер Юнайтед» хочет продать игроков ближайшим летом, чтобы выручить более 100 миллионов евро.

«Я не думаю, что «Манчестер Юнайтед» летом будет пытаться продать Санчо и Антони в Саудовскую Аравию. В данный момент клуб не собирается расставаться с одним из этих игроков на постоянной основе», – сказал Романо в эфире своего подкаста.

Напомним, Санчо сейчас играет за дортмундскую «Боруссию» на правах аренды до конца сезона. Антони в этой кампании не отметился ни одним результативным действием в АПЛ.