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«Манчестер Юнайтед» поздравил Канчельскиса с днём рождения

23 Января 2024 • 11:56 Комментировать
Вулверхэмптон
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Манчестер Юнайтед
01.02 23:15

«Манчестер Юнайтед» поздравил с днём рождения бывшего полузащитника команды Андрея Канчельскиса, которому сегодня, 23 января, исполнилось 55 лет.

«Поздравляем с днём рождения бывшего «красного» Андрея Канчельскиса. Хорошего дня рождения!» — написала пресс-служба манкунианцев в своих социальных сетях.

Напомним, Канчельскис выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 1991 по 1995 год. В составе «красных дьяволов» российский футболист провёл в общей сложности 155 матчей, забил 36 голов, отдал 14 результативных передач, а также успел стать двукратным чемпионом Англии и обладателем Кубка страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Андрей Канчельскис

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