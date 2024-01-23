«Манчестер Юнайтед» поздравил Канчельскиса с днём рождения

«Манчестер Юнайтед» поздравил с днём рождения бывшего полузащитника команды Андрея Канчельскиса, которому сегодня, 23 января, исполнилось 55 лет.

«Поздравляем с днём рождения бывшего «красного» Андрея Канчельскиса. Хорошего дня рождения!» — написала пресс-служба манкунианцев в своих социальных сетях.

Напомним, Канчельскис выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 1991 по 1995 год. В составе «красных дьяволов» российский футболист провёл в общей сложности 155 матчей, забил 36 голов, отдал 14 результативных передач, а также успел стать двукратным чемпионом Англии и обладателем Кубка страны.