«Манчестер Юнайтед» пропустил 50 голов в текущем сезоне

«Манчестер Юнайтед» достиг показателя в 50 пропущенных мячей в нынешнем сезоне.

50-й гол в сетку ворот «красных дьяволов» отправил «Вулверхэмптон» – автором гола стал Пабло Сарабия, реализовавший пенальти на 71-й минуте поединка. Согласно информации Opta, «Манчестер Юнайтед» – лишь второй представитель Английской премьер-лиги, пропустивший 50+ голов во всех турнирах текущей кампании. Ещё раньше эту отметку преодолел «Шеффилд Юнайтед», занимающий последнее место в турнирной таблице чемпионата.

Отметим, что в рамках АПЛ команда Эрика тен Хага пропустила 30 мячей. Ещё 15 голов пришлись на Лигу чемпионов, остальные пять – на другие турниры.