Оярсабаль выбрал между «Астон Виллой» и «Манчестер Юнайтед»

Вингер «Реал Сосьедада» Микель Оярсабаль в определился с клубом, в котором хотел бы продолжить карьеру. Напомним, в услугах 26-летнего испанца заинтересованы два клуба из Английской премьер-лиги – «Астон Вилла» и «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает издание Todo Fichajes, Оярсабаль предпочитает присоединиться к Унаи Эмери в «Астон Вилле», нежели переходить в «Манчестер Юнайтед», где его хочет видеть Эрик тен Хаг.

«Трансфермаркт» оценивает Оярсабаля в 50 миллионов евро. Контракт футболиста с «Реал Сосьедадом» действует до 2028 года.

Отметим, что в нынешнем сезоне Оярсбабаль отметился 8 голами и результативной передачей в чемпионате Испании.