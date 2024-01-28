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Два топ-клуба готовы побороться с «ПСЖ» за Леау слухи

28 Января 2024 • 21:28 Комментировать
Хетафе
...
Реал Мадрид
01.02 23:00

Мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед» рассматривают возможность приобретения нападающего «Милана» Рафаэла Леау в летнее трансферное окно.

Согласно недавним сообщениям, на португальца уже нацелился «ПСЖ», планирующий провернуть громкую сделку грядущим летом. Как сообщает журналист Экрем Конур, побороться с парижанами за 24-летнего игрока готовы мадридский «Реал» и «Манчестер Юнайтед», также включившие звезду «Милана» в свой шорт-лист на лето.

Стоимость Рафаэла Леау, по версии портала Transfermarkt, составляет 90 млн евро, а его контракт с «Миланом» рассчитан до 2028 года.

В текущем сезоне форвард отметился шестью голами и шестью ассистами, проведя 26 матчей за «россонери».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Милан Манчестер Юнайтед Рафаэл Леау трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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