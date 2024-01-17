Стало известно, почему Марсьяль не тренируется с «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль по-прежнему не набрал оптимальную форму.

Француз не появляется на поле с начала декабря из-за болезни. По данным журналиста Мэтта Хьюза, 28-летний футболист не тренируется с командой с тех пор, как подхватил вирус. Марсьяля попросили заниматься индивидуально, однако ему до сих пор не удалось набрать форму. В клубе считают, что в настоящий момент форвард попросту не в состоянии справиться с интенсивностью и темпом тренировок в общей группе, учитывая высокие требования Эрика тен Хага к игрокам.

Контракт Антони Марсьяля с «Манчестер Юнайтед» истекает по окончании сезона. По некоторым данным, клуб готов отпустить нападающего уже в текущем месяце.