Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг – о Фернандеше: «Бруну – наш капитан, он является примером для остальных»

01 Февраля 2024 • 11:58 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Манчестер Юнайтед
1 2.65 X 3.60 2 2.65
Через 10 ч. 1 мин.

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг объяснил, насколько важным футболистом для команды является капитан Бруну Фернандеш. Напомним, полузащитник выступает за манкунианцев с января 2020 года.

«Бруну – наш капитан, он является примером для остальных. Это видно на тренировках и во время матчей. Он всегда привносит правильную энергию для команды. Фернандеш – очень важный футболист для «Манчестер Юнайтед», он создаёт много моментов. Надеюсь, Бруну ещё долго будет здесь выступать», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне на счету Фернандеша 3 гола и 3 результативные передачи в Английской премьер-лиге.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Эрик тен Хаг ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 01 Февраля
12:19
Ставка и прогноз на матч Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед чемпионата Англии – 1 февраля 2024
11:58
Тен Хаг – о Фернандеше: «Бруну – наш капитан, он является примером для остальных»
02:52
«Гранада» арендовала Пельистри у «Манчестер Юнайтед»
02:41
Тен Хаг рассказал, почему Рэшфорда не наказали так же строго, как Санчо
02:02
Вулверхэмптон - Манчестер Юнайтед: где смотреть прямую трансляцию онлайн
31 Января
21:46
Ди Мария – о Гарначо: «На его месте я бы праздновал голы не в стиле Роналду, а в стиле Месси»
20:40
Моуринью может вернуться в «Манчестер Юнайтед» 1
20:10
«Манчестер Юнайтед» не собирается продавать Рэшфорда 1
19:23
Бербатов: Не могу защищать Рэшфорда
17:59
Бесплатный прогноз и ставка на матч Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед АПЛ — 1 февраля 2024
17:13
​Тен Хаг: «Каждую игру мы должны рассматривать как финал»
16:59
​Тен Хаг: «Онана возвращается»
16:55
​Тен Хаг рассказал, что нужно «Манчестер Юнайтед»
16:21
Тен Хаг – о проблеме с Рэшфордом: «Вопрос уже закрыт, он взял на себя ответственность»
14:56
Прогноз на точный счёт матча Вулверхэмптон — Манчестер Юнайтед АПЛ — 1 февраля 2024
14:31
​У игроков «Манчестер Юнайтед» есть претензии к Рэшфорду
30 Января
22:22
Прогноз и ставка от Павла Погребняка на матч Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед АПЛ – 1 февраля 2024
19:48
«Вулверхэмптон» - «Манчестер Юнайтед»: прогноз и ставки БК Pinnacle
19:07
Каземиро: «В прошлом сезоне тен Хаг показал, что способен вывести «Манчестер Юнайтед» на новый уровень»
11:29
Фердинанд рассказал, что поможет Хёйлунну чаще забивать
02:41
В «Манчестер Юнайтед» считают образ жизни Рэшфорда причиной его неудачной игры
29 Января
10:58
«Манчестер Юнайтед» может оштрафовать Рэшфорда на двухнедельную зарплату
28 Января
21:28
Два топ-клуба готовы побороться с «ПСЖ» за Леау
26 Января
17:40
«Манчестер Юнайтед» не подпишет форварда — известна причина
02:11
Гвардиола – об уходе Беррады в «Манчестер Юнайтед»: «Клуб должен найти способ его заменить»
25 Января
22:41
Защитник «Ювентуса» стал целью «Манчестер Юнайтед»
21:41
Клуб АПЛ приостановил переговоры с «Челси» по трансферу Брои 1
15:01
«Ньюкасл» предложил услуги своего форварда трём топ-клубам АПЛ
24 Января
16:37
Бензема вряд ли перейдёт в «Манчестер Юнайтед»
16:16
Бензема интересен «Лиону» и трём топ-клубам АПЛ 1
15:43
Марсьяль выбыл из строя на 10 недель
15:03
«Манчестер Юнайтед» не исключает трансферы до конца января
12:46
«Манчестер Юнайтед» летом бесплатно отпустит Варана
23 Января
20:45
«Аль-Наср» готов подписать сразу двух игроков «Манчестер Юнайтед»
18:29
​Стало известно, что игрокам «Манчестер Юнайтед» не нравится в тен Хаге 1
11:56
«Манчестер Юнайтед» поздравил Канчельскиса с днём рождения
22 Января
16:57
Романо оценил вероятность переезда Санчо и Антони в Саудовскую Аравию
16:49
«Интер» предложил «Манчестер Юнайтед» обменяться игроками, англичане уже ответили
16:01
Трансфер нападающего «Аякса» в «Манчестер Юнайтед» могут отложить до лета
15:51
«Манчестер Юнайтед» хочет выручить 117 миллионов евро от продажи двух игроков в Саудовскую Аравию 1
15:40
Каземиро – самый желанный игрок для клубов из Саудовской Аравии
12:54
Бербатов объяснил, почему Санчо не заиграл в «Манчестер Юнайтед»
21 Января
12:04
Роналду: «После ухода из «Манчестер Юнайтед» меня считали потерянным, но я доказал обратное»
03:08
Йорк: «Бензема мог бы помочь «Манчестер Юнайтед», но сейчас команде нужны другие игроки»
01:05
Два клуба АПЛ поспорят за Уан-Биссаку
00:46
«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении нового генерального директора – он переходит из «Манчестер Сити» 1
20 Января
23:39
Йорк: «Манчестер Юнайтед» должен как можно скорее продать Антони»
21:22
«Манчестер Юнайтед» переманил генерального директора «Манчестер Сити»
15:54
Тен Хаг хочет пригласить в «Манчестер Юнайтед» очередного игрока «Аякса» 5
12:36
«Манчестер Юнайтед» летом может вновь выставить Магуайра на продажу
02:15
«Манчестер Юнайтед» поспорит с «Барселоной» за молодого полузащитника
18 Января
23:26
Топ-клуб АПЛ следит за защитником «Байера»
16:31
Оярсабаль выбрал между «Астон Виллой» и «Манчестер Юнайтед»
13:46
«Челси» хочет 60 миллионов евро за Брою, заинтересованные клубы уже дали реакцию
00:28
В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по Диалло
17 Января
23:59
Стало известно, почему Марсьяль не тренируется с «Манчестер Юнайтед»
21:46
Экс-игрок сборной Англии объяснил проблемы Хёйлунна в «Манчестер Юнайтед»
04:03
«Манчестер Юнайтед» готов заплатить огромную сумму за Винисиуса 2
02:12
«Бенфика» согласовала переход защитника «Манчестер Юнайтед» – названы условия сделки
16 Января
16:12
«Эвертон» может быть вынужден продать Брентуэйта в топ-клуб АПЛ из-за проблем с финансами
15:54
«Манчестер Юнайтед» сделал запрос в «Лилль» по трансферу центрального защитника
14:46
Каземиро проголосовал за лучшего игрока года, бразилец выбрал не Месси
12:58
«Манчестер Юнайтед» присоединился к «Баварии» и «Интеру» в гонке за защитником «Челси»
12:20
«Манчестер Юнайтед» сделал запрос по игроку «Барселоны», англичанам озвучили цену – 80 миллионов евро 1
15 Января
15:07
У Варана летом истекает контракт, «Манчестер Юнайтед» определился с планами на игрока
15:01
В «Манчестер Юнайтед» решили, стоит ли приглашать Бензема 1
13:55
«Манчестер Юнайтед» ищет форварда мирового уровня, который по уровню близок к Кейну
13:46
«Манчестер Юнайтед» интересуется двумя центральными защитниками
12:05
«Манчестер Юнайтед» настоял на включении права первоочередного выкупа Межбри
10:49
«Милан» и три английских клуба сражаются за топ-бомбардира из Бундеслиги
14 Января
23:38
Стало известно, за какую сумму «Севилья» сможет выкупить Межбри у «Манчестер Юнайтед»
22:55
В «Боруссии» оценили вероятность выкупа Санчо у «Манчестер Юнайтед»
21:42
«Севилья» договорилась об аренде полузащитника «Манчестер Юнайтед»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВУЛВЕРХЭМПТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» Бенитес - об уходе Клоппа: «У меня есть свои люди в «Ливерпуле», я знаю, что произошло» ​Зидан может возглавить суперклуб АПЛ Месси выбрал нового тренера для «Барселоны» «Реал» выбрал нападающего, которого может купить вместо Мбаппе Хави убедил трёх топ-игроков перейти в «Барселону», но Деку забраковал сделки Стала известна сумма возможного трансфера Винисиуса в «Манчестер Юнайтед» «Реал» и «ПСЖ» приняли решение по Мбаппе Президент «Ливерпуля» предлагал Клоппу открыть чековую книжку и не уходить Варианты для Хави после ухода из «Барселоны»
Кто может сменить Хави в «Барселоне» «Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» ​Моуринью может возглавить «Барселону» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне»
Спортивные новости
«Локомотив» сломил сопротивление «Спартака» в КХЛ ЦСКА победил «Торпедо» в матче КХЛ и вышел в плей-офф Путин назвал ущербными сегодняшние соревнования под эгидой МОК Тутберидзе высказалась о дисквалификации Валиевой Сборная России по фигурному катанию лишилась золотой медали на Олимпиаде-2022 Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
01.02.24 в 22:30
Вест Хэм Вест Хэм
Борнмут Борнмут
2.12 3.85 3.15
Видео
01.02.24 в 23:15
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
2.80 3.60 2.42
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Февраля
12:55 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» сделает всё возможное, чтобы сохранить Салаха и ван Дейка
12:50 · Англия. Премьер-лига
Почеттино прокомментировал спорные решения арбитра против «Челси» в матче с «Ливерпулем»
12:47 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» подписала защитника «Арсенала» — источник слухи
12:45 · Англия. Премьер-лига
Почеттино оценил шансы «Челси» обыграть «Ливерпуль» в финале Кубка лиги
12:39 · Англия. Премьер-лига
Нкунку – о поражении «Ливерпулю»: «Мы разочарованы, ведь хотели выиграть этот матч»
12:20 · Англия. Премьер-лига
Дауд ушёл из «Брайтона» в клуб топ-3 Бундеслиги официально
11:58 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг – о Фернандеше: «Бруну – наш капитан, он является примером для остальных»
11:57 · Англия. Премьер-лига
«Челси» хочет получить за аренду Брои более 5 миллионов евро
11:48 · Англия. Премьер-лига
«Севилья» хочет арендовать нападающего «Тоттенхэма»
11:26 · Англия. Премьер-лига
Кайседо или Онана: Маккойст назвал худший трансфер АПЛ
11:21 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» сделал предложение по трансферной цели «Барселоны»
11:19 · Англия. Премьер-лига
Лапорта выбрал нового тренера для «Барселоны»
11:11 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов отпустить Брою в аренду
09:58 · Англия. Премьер-лига
Клопп рассказал о возможной травме Макаллистера
09:34 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола прокомментировал уход Хави из «Барселоны»
Все новости
Рекомендуем