Тен Хаг – о Фернандеше: «Бруну – наш капитан, он является примером для остальных»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг объяснил, насколько важным футболистом для команды является капитан Бруну Фернандеш. Напомним, полузащитник выступает за манкунианцев с января 2020 года.

«Бруну – наш капитан, он является примером для остальных. Это видно на тренировках и во время матчей. Он всегда привносит правильную энергию для команды. Фернандеш – очень важный футболист для «Манчестер Юнайтед», он создаёт много моментов. Надеюсь, Бруну ещё долго будет здесь выступать», – сказал тен Хаг на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне на счету Фернандеша 3 гола и 3 результативные передачи в Английской премьер-лиге.