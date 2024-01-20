Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Йорк: «Манчестер Юнайтед» должен как можно скорее продать Антони»

20 Января 2024 • 23:39 Комментировать
Вулверхэмптон
...
Манчестер Юнайтед
01.02 23:15

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк поделился мнением о ситуации с Антони.

Бразильский вингер, приобретённый в 2022 году у «Аякса» за 95 млн евро, не оправдал надежд на «Олд Траффорд». В нынешнем сезоне игрок и вовсе ни разу не отметился результативным действием, проведя 22 матча.

«Я помню, как раньше игроки «Манчестер Юнайтед» стремились вписать своё имя в историю клуба, хотели быть частью команды. Не уверен, что футболисты из нынешнего состава это понимают. Неудивительно, что об Антони так много говорят, учитывая стоимость его трансфера, хотя я ему сочувствую.

Нужно как можно скорее продавать футболиста, у которого не получается, иначе вы рискуете постоянно оказываться в ситуации, когда средний исполнитель будет держаться за свой контракт до последнего, не принося реальной пользы», – цитирует Goal Йорка.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Дуайт Йорк Антони ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 20 Января
21:22
«Манчестер Юнайтед» переманил генерального директора «Манчестер Сити»
15:54
Тен Хаг хочет пригласить в «Манчестер Юнайтед» очередного игрока «Аякса» 5
12:36
«Манчестер Юнайтед» летом может вновь выставить Магуайра на продажу
02:15
«Манчестер Юнайтед» поспорит с «Барселоной» за молодого полузащитника
18 Января
23:26
Топ-клуб АПЛ следит за защитником «Байера»
16:31
Оярсабаль выбрал между «Астон Виллой» и «Манчестер Юнайтед»
13:46
«Челси» хочет 60 миллионов евро за Брою, заинтересованные клубы уже дали реакцию
00:28
В «Манчестер Юнайтед» приняли решение по Диалло
17 Января
23:59
Стало известно, почему Марсьяль не тренируется с «Манчестер Юнайтед»
21:46
Экс-игрок сборной Англии объяснил проблемы Хёйлунна в «Манчестер Юнайтед»
04:03
«Манчестер Юнайтед» готов заплатить огромную сумму за Винисиуса 2
02:12
«Бенфика» согласовала переход защитника «Манчестер Юнайтед» – названы условия сделки
16 Января
16:12
«Эвертон» может быть вынужден продать Брентуэйта в топ-клуб АПЛ из-за проблем с финансами
15:54
«Манчестер Юнайтед» сделал запрос в «Лилль» по трансферу центрального защитника
14:46
Каземиро проголосовал за лучшего игрока года, бразилец выбрал не Месси
12:58
«Манчестер Юнайтед» присоединился к «Баварии» и «Интеру» в гонке за защитником «Челси»
12:20
«Манчестер Юнайтед» сделал запрос по игроку «Барселоны», англичанам озвучили цену – 80 миллионов евро 1
15 Января
15:07
У Варана летом истекает контракт, «Манчестер Юнайтед» определился с планами на игрока
15:01
В «Манчестер Юнайтед» решили, стоит ли приглашать Бензема 1
13:55
«Манчестер Юнайтед» ищет форварда мирового уровня, который по уровню близок к Кейну
13:46
«Манчестер Юнайтед» интересуется двумя центральными защитниками
12:05
«Манчестер Юнайтед» настоял на включении права первоочередного выкупа Межбри
10:49
«Милан» и три английских клуба сражаются за топ-бомбардира из Бундеслиги
14 Января
23:38
Стало известно, за какую сумму «Севилья» сможет выкупить Межбри у «Манчестер Юнайтед»
22:55
В «Боруссии» оценили вероятность выкупа Санчо у «Манчестер Юнайтед»
21:42
«Севилья» договорилась об аренде полузащитника «Манчестер Юнайтед»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ВУЛВЕРХЭМПТОН МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
​Стало известно, какую зарплату «Спартак» готов предложить Джикии Винисиус угрожает «Реалу» из-за Мбаппе «Время летит»: Моуринью поделился архивным фото с Гвардиолой Бензема уезжает в АПЛ, Хендерсон уже сбежал, а ЦСКА «подрезал» игрока «Зенита»: главные трансферы недели Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе План Саудовской Аравии проваливается и даже Криштиану Роналду не поможет Причина пропуска Месси церемонии ФИФА, Моуринью возглавит «Барселону», а Черчесов отказался от денег – в главных слухах недели На Бензема появился новый претендент среди грандов АПЛ Время Левандовски подходит к концу: «Барселона» продаст его ближайшим летом ​Салах и другие египтяне установили рекорд на Кубке Африки
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:1 Хет-трик Винисиуса и удаление Араухо: «Реал» разорвал «Барселону», завоевав Суперкубок Испании Месси признан лучшим игроком ФИФА в 2023 году Роналду занял седьмое место в рейтинге самых ненавистных людей в футболе Игрок «Барселоны» – о Винисиусе: «Пусть только подойдёт ко мне, я его сломаю» Парад ошибок, овертайм и состоявшаяся месть: «Атлетико» выиграл в дерби Мадрида и выбил «Реал» из Кубка Испании ​Это позорище: За что Месси признали лучшим игроком года «Барселона» добыла волевую победу над «Унионистасом» Как ФИФА обесценила свою награду лучшему игроку «Барселона» готова позвать Моуринью
Спортивные новости
«Спартак» дома уступил «Авангарду» в КХЛ ЦСКА разобрался с «Барысом» в матче КХЛ Рублёв в трёх сетах разобрался с Кордой и вышел в 1/8 финала Australian Open Джокович без проблем вышел в четвёртый круг Australian Open Джоковичу покорился очередной невероятный рекорд Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Брентфорд Брентфорд
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
3
2
1.81 3.60 4.60
Видео
21.01.24 в 17:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Вест Хэм Вест Хэм
4.50 3.65 1.81
Видео
21.01.24 в 19:30
Борнмут Борнмут
Ливерпуль Ливерпуль
4.80 4.10 1.68
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Января
00:01 · Англия. Премьер-лига
Ширер: «Арсенал» должен подписать форварда, чтобы бороться за титул»
20 Января
23:49 · Англия. Премьер-лига
Томас Франк оценил игру Тони в первом матче после 8-месячной дисквалификации
23:47 · Англия. Премьер-лига
Мартинелли: «Мы знаем себе цену»
23:39 · Англия. Премьер-лига
Йорк: «Манчестер Юнайтед» должен как можно скорее продать Антони»
23:18 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» повторил самую крупную победу в лондонских дерби в АПЛ
23:16 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» не отпустит Триппьера в аренду
22:37 · Англия. Премьер-лига
После пяти поражений подряд «Брентфорд» обыграл «Ноттингем Форест»
22:26 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» готов перехватить трансферную цель «Ювентуса»
22:19 · Англия. Премьер-лига
Артета прокомментировал повреждение Райса
22:00 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» назвал требования по аренде Филлипса
21:30 · Англия. Премьер-лига
Тони – лучший в АПЛ по голам со штрафных ударов с начала прошлого сезона
21:30 · Англия. Премьер-лига
Поттер может возглавить «Кристал Пэлас» слухи
21:22 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» переманил генерального директора «Манчестер Сити»
21:19 · Англия. Премьер-лига
Тони забил в первом матче после восьмимесячной дисквалификации
21:03 · Англия. Премьер-лига
​Хендерсон: «Выбор «Аякса» - это футбольный выбор»
Все новости
Рекомендуем