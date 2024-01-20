Йорк: «Манчестер Юнайтед» должен как можно скорее продать Антони»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Дуайт Йорк поделился мнением о ситуации с Антони.

Бразильский вингер, приобретённый в 2022 году у «Аякса» за 95 млн евро, не оправдал надежд на «Олд Траффорд». В нынешнем сезоне игрок и вовсе ни разу не отметился результативным действием, проведя 22 матча.

«Я помню, как раньше игроки «Манчестер Юнайтед» стремились вписать своё имя в историю клуба, хотели быть частью команды. Не уверен, что футболисты из нынешнего состава это понимают. Неудивительно, что об Антони так много говорят, учитывая стоимость его трансфера, хотя я ему сочувствую.

Нужно как можно скорее продавать футболиста, у которого не получается, иначе вы рискуете постоянно оказываться в ситуации, когда средний исполнитель будет держаться за свой контракт до последнего, не принося реальной пользы», – цитирует Goal Йорка.