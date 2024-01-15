«Манчестер Юнайтед» интересуется двумя центральными защитниками

«Манчестер Юнайтед» продолжает искать нового центрального защитника. По информации от журналиста Низара Кинселлы, наиболее высокие места в шорт-листе манкунианцев занимают Джерред Брентуэйт из «Эвертона» и Жан-Клер Тодибо из «Ниццы».

При этом маловероятно, что кто-либо из этих футболистов переедет на «Олд Траффорд» в январе. За Тодибо «Ницца» просит 60 миллионов евро, тогда как «Эвертон» запрашивает за Брентуэйта свыше 100 миллионов. «Манчестер Юнайтед» не хочет тратить такие деньги в зимнее трансферное окно.

Вероятно, руководство манкунианцев постарается купить Брентуэйта или Тодибо ближайшим летом.